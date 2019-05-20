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  3. 20 Mayıs 2019 11:31

Tatile çıkacaklar dikkat! GESTAŞ'tan %24.7 zam !

Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. ücret tarifelerine yüzde 24.7’lik zam yaptı. Zammın gerekçesi ise sektördeki maliyetlerin artışı olarak açıklandı. Gelibolu-Lapseki otomobil günlük geçiş ücreti 67 TL oldu.

Tatile çıkacaklar dikkat! GESTAŞ'tan %24.7 zam !
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GESTAŞ'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, fiyat tarifelerinde güncelleme yapıldığı açıklandı. Hem taşıtları hem de yayaları kapsayan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Boğaz ve adalar hatlarında 18 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, fiyat tarifesinde güncelleme yapılmıştır. Deniz ulaşım sektörü maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle (Akaryakıt, gemi iskele bakım/tutum, yedek parça vs.) gemi geçiş ücretlerinde ortalama %24.7 oranında fiyat güncellenmesine gidilmiş olup fiyat güncelleme oranı; üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve ÖTV'siz yakıt fiyat artış oranları dikkate alınarak belirlenmiştir.”

Gelibolu-Lapseki otomobil günlük 67 TL oldu.

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