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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Kralı Al Khalifa ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Kralı Al Khalifa ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında ziyaret ettiği Bahreyn’de Kral Hamad bin İsa Al Khalifa ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bahreyn’de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, başkent Manama’da Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Khalifa ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Al Khalifa ile Kraliyet Sarayı’nda yaptığı görüşmede, dost ve kardeş ülke Bahreyn’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ev sahipliği nedeniyle teşekkürlerini iletti. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Bahreyn Kralı Sayın Hamad bin Isa Al Khalifa'ya şahsımı ve heyetimizi kabulleri dolayısıyla müteşekkirim. İkili temaslarımızın ülkelerimiz arasındaki saygı ve güvene dayalı ilişkilere ivme kazandıracağına inanıyorum” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi ve Şura Meclisi başkanları ve üyeleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türkiye ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda çok daha ileri seviyelere çıkacağına inandığını vurguladı.

Bahreyn Kralı Al Khalifa ise TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülkenin ilişkilerinin parlamentoların gayretiyle her alanda daha ileri düzeye çıkacağına inandığını belirtti.

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam’ın da katıldığı görüşmede, Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye’nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl yer aldı.

Etiketler Bahrey kral numan kurtulmuş
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