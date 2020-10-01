TBMM bugün yeni yasama yılına başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlayacak. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel oturumla toplanacak Meclis Genel Kurulu’na hitap edecek.

TBMM Genel Kurulu, 65 günlük aranın ardından mesaisine bugün yeniden başlayacak. Meclis’te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı’nda saat 13.00’te anıta çelenk konularak yapılacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00’te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop’un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM’ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

IRAK VE SURİYE TEZKERELERİ

Meclis’in yeni yasama yılındaki ilk işin, ekimde süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresinin olması bekleniyor.

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ele alınması öngörülüyor.

GRUP TOPLANTILARI 6 EKİM’DE

Bu arada 6 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Meclis’e 17 Ekim’e kadar 2021 yılı bütçe teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin bu yıl Covid-19 tedbirleri nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonu yerine, daha geniş olan TBMM Tören Salonu’nda yapılması düşünülüyor.

EKİM AYI BOYUNCA YOĞUN GÜNDEMLE ÇALIŞACAK

Meclis’i 2021 yılı bütçesine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi, Meclis’in gündeminde yer alıyor.

Bu süreçte ayrıca enerji alanına yönelik düzenleme, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, Tanık Koruma Kanunu’nda değişiklik teklifi ile Türkiye Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin teklifin de TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.