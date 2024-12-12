TBMM'de ''istifa'' protestoları! Bakan kürsüye çıktı Meclis karıştı

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında yürütme adına söz alan Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun kürsüye çıkmasının ardından muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi.

Muhalefet, TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısını yineledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yürütme adına söz aldı. Memişoğlu'nun kürsüye çıkmasının ardından muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi. Memişoğlu'nun konuşmasının ardından tepkisini sürdüren muhalefet milletvekilleri, 'istifa' çağrısıyla Memişoğlu'nu protesto etti.

Daha önce "neden istifa edeyim ki" demişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan Çetesi' skandalının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tepki göstererek istifasını istemişti.

Özgür Özel, "O istifa edilecek, o hesap verilecek. O güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak. Şu kadar ar, onur, namus varsa bakansın ya, soruşturma sürüyor. 47 sanık var. Bir tanesi devlet memuru değil. Bir tane kamu görevlisi yok. Niye? Kimi koysa o üstüne işaret edecek. İkinci, üçüncü ifade de beyefendi kabak gibi ortada kalacak" demişti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptığı açıklamada 'istifa' çağrılarına yanıt verdi.

Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa? istenir. Bunları yakalattığımız için mi?" ifadelerini kullandı.

Meclis'te "mitomani" gerginliği

Öte yandanTBMM Bütçe Görüşmeleri sırasında konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu yenidoğan çetesi üzerine soruları yanıtlarken kullandığı 'Birilerinin patolojik mitomaniye yakalandıklarını görüyorum' ifadesi tartışma nedeni oldu.

Bakan Memişoğlu, "Yenidoğan konusuna yeniden girmeyecektim. Zira, tüm gerçekleri komisyonda açıklamıştım. Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Hatta birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını, psikiyatrist olmasam da bir genel cerrahi olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa da tedavileri için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Seyirci kalındı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, “Defalarca söyledik, işin başında biz vardık. Gerçekleri öğrenin, algı oluşturmayın. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma aşamasında savcılık makamı ve emniyet güçleriyle çalıştık. Özel denetimleri biz yaptık. Soruşturmanın gizliliği kapsamında elde edilen her bilgi eş zamanlı şekilde bize gelmedi. Ancak bu ne acizlik ne de izlemektir. Bu soruşturmanın gizliliğini korumak için başvurulan zorunlu bir yöntemdir. Kıdemli cerrah olarak çömezleri muhattap almadım” cevabını verdi.

Mitomani ne demek ?

Mitomani bireyin, ruhsal nedenlerle, gerçekleri çarpıtmayı, değiştirmeyi hastalık derecesinde alışkanlık etmesine verilen addır.

Patolojik yalan, yalan söyleme alışkanlığı tıpta mitomani olarak isimlendiriliyor. Bu hastalığa sahip kişilere de mitoman deniliyor. Mitomani Yunanca muthos (efsane) ve latince mania (delilik) kelimelerinin birleştirilmesinden meydana geliyor.