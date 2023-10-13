TBMM'ye gelecek olan yeni kalkınma planı belli oldu

AK Parti iktidarının TBMM gündemine taşımaya hazırlandığı yeni kalkınma planının ayrıntıları belli oldu.

Ekonomide gözler Orta Vadeli Programın açıklanmasının ardından kalkınma planına çevrildi. Plan, 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak. Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedefleri planın ana başlıklarından olacak. 12'nci Kalkınma Planı ile ayrıca Türkiye'nin 2053 vizyonu çizilecek.

5 yıl boyunca yapılacak icraat, sosyal kalkınma ve refahı yükseltecek adımlar, enerji ve ulaşımda Türkiye'yi merkez ülke haline getirecek faaliyetlerin hepsi 12'nci Kalkınma Planı'nın ana başlıklarından olacak. Kalkınma planıyla ayrıca Türkiye'nin 2053 vizyonu da çizilecek. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kalkınma Planı'nda en önemli başlık ise refahın artırılması olacak.

Gelirin daha adil paylaşılmasına yönelik de adımlar atılacak. Kalkınma planıyla asgari ücretliler başta olmak üzere çalışanların gelir dağılımındaki payı artırılacak. Özel sektör ile kamu arasında gelir dengesi sağlanacak. Bunun için ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek.

Türkiye'nin enerjide merkez ülke olması için adımlar atılacak

Kalkınma planı ile Türkiye'nin enerjide merkez ülke olması için adımlar atılacak. Sanayi ve enerji tesislerine entegre edilmiş demir ve kara yolu ağları güçlendirilecek. Uluslararası deniz ve kara taşımacılığı için gümrük kapıları ve limanlarına yenileri eklenecek.

Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak yeni çekim merkezlerinin önünün açılması sağlanacak. Bu konuda Zengezur Koridoru ve Ovaköy Sınır Kapısı gibi örneklerin sayısı artırılacak.

"Yeşil dönüşüm" de kalkınma planında

Yeşil dönüşüm ve ekosistem önemli başlıklardan biri. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi, karbonsuzlaşma faaliyetleri, enerji ve kaynak verimliliğini artıracak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi teşvik edecek adımlar kalkınma planında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı'nı 16 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacak.