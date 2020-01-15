Tecavüzle suçlanan iki üniversiteli beraat etti

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, İstanbul’daki bir özel üniversitenin öğrencisi G. G.’nin (25) polise yaptığı başvuru sonrası açıldı. G. G.’nin emniyet ifadesine göre olay 21 Nisan 2017’de yaşandı. G. G., kendisi ile aynı okulda okuyan sevgilisi M. A. T. (26) ile yakın arkadaşı Y. E. A. (26) kendisine tecavüz ettiğini anlattı. G. G., olayın, Y. E. A.’nın evinde yaşadığını anlattı. G. G., söz konusu eve, M. A. T’nin ısrarı sonrası gittiğini belirtti. G. G. ifadesinin devamında M. A. T. ve Y. E. A.’nın kendisine tecavüz ettiklerini anlattı. G. G.’nin verdiği ifadeden bir gün sonra M. A. T. ve Y. E. A. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

35 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İki öğrenci hakkında, ‘cinsel saldırı’, ‘şantaj’ ve ‘kişiyi hürriyetinden alı koyma’ suçlarından dava açıldı. Savcılık, M. A. T. için 35, arkadaşı Y. E. A. 32 yıl hapis istemi ile dava açtı. Soruşturma sürecinde ifadeleri alınan iki öğrenci ise yaptıkları savunmada özetle, “G. G. ile, kendi rıza ile seviştik cinsel birliktelik olmadı” dedi.

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada duruşma savcısı, iki sanığın cinsel saldırı suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, iki sanık için de beraat kararı verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında beraat hükmü için özetle şöyle denildi: “Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporuna göre G. G.’nin cinsel saldırıya uğradığına dair bir tespit yok. Yine, G. G.’nin, vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi de yok. G. G.’nin, soruşturma ve kovuşturma sürecinde verdiği ifadeler çelişkili. G. G., olayın yaşandığı söylediği gece sevgilisi M. A. T. ile birlikte aynı yatakta uyudu. G. G., olayın sabahı evden banyo yaparak çıktı. Olay ile ilgili şikâyet aradan 2 gün geçtikten sonra yapıldı. Yine, M. A. T. ile G. G. bir çok kez otel odasında birlikte kaldı. Dolayısı ile M. A. T.’nin, G. G.’yi zorlayacak bir durumu yok.” Mahkemenin beraat kararına üye hakim Gamze Akdemir, muhalefet şerhi koydu.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ

Mahkemenin beraat kararına yapılan itiraz sonrası dosya istinaf mahkemesine gitti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğun hükmetti. Bu kararla birlikte, beraat kararı kesinleşti. M. A. T. ve Y. E. A.’in avukatı Maşallah Maral “İki öğrenci bu olay nedeni ile 13 ay tutuklu kaldı. Tutuklu kaldıkları için okullarından da oldular. Daha da kötüsü, yaşadıkları çevreye karşı rezil oldular. Kararın kesinleşmesi ile birlikte hem kamuya hem şikâyetçi G. G.’ye karşı tazminat davası açacağız” dedi.