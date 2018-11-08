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  3. 08 Kasım 2018 08:31

Tehlikenin adı: Uçan balon

Ticaret Bakanlığı, tehlike arz eden kalitesiz uçan balonların helyum gazıyla dolduranlardan ayrılması için çalışma yürütüyor.

Tehlikenin adı: Uçan balon
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Ticaret Bakanlığı, doğum günleri, evlilik teklifleri, düğünler gibi özel günlerde hem çocukların hem de büyüklerin ilgili gösterdiği uçan balona yeni kurallar getirecek. 

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, helyum gazıyla doldurulan kaliteli uçan balonlar, kalitesizleriyle özel logoyla ayrılacak.

Merdiven altı üretim kalitesiz uçan balonlar, helyum gazı yerine karpit taşı ile su karışımından veya lavabo açıcılardan elde edilen gazla dolduruluyor. Çakmak, kibrit, mum, sigara gibi yanıcı maddelerin bu balonlara değmesi bomba gibi patlamalarına, alevleri ise çevredekilerin yanmasına neden oluyor. 

Ticaret Bakanlığı'nın bu tehlikeye karşı tebliğ hazırlığında olduğunun belirtildiği haberde, şarkıcı Demet Akalın'ın doğum günü pastası üflerken uçan balonun patlaması sonucu yandığı, Bursa'da 3 yaşındaki çocuğun bileğine bağlı uçan balonun patlaması ve İstanbul'da zabıta ekiplerinin lavabo açıcıyla doldurulan balonları almaya çalışırken satıcının çakmakla balonları yakması hatırlatıldı.

Hürriyet

ticaret bakanlığı , uçan balon
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