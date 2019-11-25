Tekirdağ'da sivrisinek ısırığı can aldı

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Yüksel Sezgin’i ilçede sinek ısırdı. Bunun üzerine Yüksel Sezgin isimli kadın hastaneye müracaat etti. Namık Kemal Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sezgin, 2 aylık tedavi süresinin sonunda hayatını kaybetti.

Sezgin Muzuruklu Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sezgin’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında Dr. Mustafa Doğan, “Batı Nil Ateşi olarak tanımlanan bir hastalık. Virüsler yoluyla, sivrisinekler aracılığı ile insanlara bulaşan bir hastalık. Hastaların yüzde 70-80’ninde herhangi bir klinik bulgu oluşmazken yaklaşık yüzde 20 gibi bir gurubu ateş, eklem ağrısı, halsizlik bulantı kusma, şuur bulanıklığı, koma gibi klinik tablolarla karşımıza çıkabilmektedir. Bahsettiğimiz mevcut hastamız bize ateş, eklem ağrıları, döküntü, şuurunda dalgalanma unutkanlık gibi bulgularla başvurdu. Hastamız yatırıldı ve gerekli kan tetkikleri yapıldı. Şuurunda dalgalanmalar olduğu için beyin omurilik incelemesi yapıldı. Batı Nil Virüsü tespit edildi. Buna yönelik tedaviler başlandı. Destek tedavisi yapıldı. Bu hastalığın kesin kanıtlanmış net bir tedavisi yok. Şuan uygulanan tedaviler tamamen kişinin desteklemeye yönelik tedavi yöntemleri. Bu hastamıza da gerekli tüm destek tedavileri yapıldı. Yaklaşık 2 aylık bir tedavi sürecimiz oldu. Maalesef uygulanan tedavi yöntemlerine yanıt alamadık ve kaybettik. Bu hastalığın genel olarak ölüm oranlarına baktığımızda yaklaşık yüzde 1’i ensefalit koma dediğimiz, menenjit dediğimiz tabloya yol açabilmektedir. Bu yüzde 1’inden yaklaşık yüzde 10’unda ölüm görülebilmektedir. Özellikle 2018’den sonra Avrupa ve bizimde içinde bulunduğumuz coğrafyada Batı Nil Ensefaliti olgularında ciddi bir artış mevcut. Bu artışla birlikte olguların bir kısmı da hayatını kaybedebiliyor” ifadelerini kullandı.



Doğan açıklamasının devamında, “Özellikle kırsala çıkacak kişiler, sivrisineklerin yoğun olarak bulunduğu ortama çıkacak kişilerin uzun kıyafet giymeleri, artı sinek kovucu losyon ve deodorant kullanmaları önerilir. Biraz önce saydığım klinik bulgular var ise de muayene için en yakın sağlık merkezine başvurmalarını öneriyoruz” diye konuştu.



