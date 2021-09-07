''Tercihiniz doğa dostu ürünler olsun''

Acvit Kozmetik Güzellik Uzmanı Derya Alkan, gelişen ve değişen Dünyamızda iklim değişikliklerini de göz önünde bulundurduğumuzda yaşanılabilir bir Dünya için kozmetik tüketiminde doğal ürünlere yönelinmesinin altını çizdi.

Alkan, “ Yaşadığımız yerkürede her daim farklılıklar baş göstermektedir. İstemsiz farklılık gösteren doğa olayları, mevsimlerin değişmesi canlıların yaşam alanlarını negatif yönde etkilemektedir. Gelişen bu istemsiz olayları doğa kendiliğinden yapmadığını, insanoğlunun müdahaleleri neticesinde meydana geldiğini bilmekteyiz.

Bu müdahalelerin en belirgini de kozmetiklerdir. Bundan dolayı yarınlarımıza daha yaşanılabilir bir Dünya bırakmak istiyorsak doğal kozmetiklere yönelmemiz yerinde olacaktır.”dedi.

Alkan, “Hem yaşanılabilir bir çevre için, hem de saçımıza, cildimize kısacası bütün vücudumuza sağlıklı bakım yapmak istiyorsak, Doğal Kozmetik ürünleri kullanmamız gerekir”dedi.

Algılara inanmayın, içeriğine bakın!

Ülkemizde doğal kozmetiğin öncüsü olan Acvit Kozmetik Güzellik Uzmanı Derya Alkan, “Kozmetik alırken en önemli nokta UTS kaydı var mı? Ona bakmak lazım.” diyerek, “ Her kozmetik doğal değildir. Bir kozmetiğin doğal olduğunu anlamak için içerik kısmındaki hammaddeleri çok iyi inceleyip analiz etmek gerek. İçerikte kimyasal içeren hammadde var ise ürünün doğal olması mümkün değildir.” dedi.

Ürün Takip Sisteminin(UTS) sistemini cebinize indirin

Acvit Kozmetik Güzellik Uzmanı Derya Alkan, “Sağlık Bakanlığının yeni geliştirdiği Ürün Takip Sistemi (UTS) mükemmel bir uygulamadır. Halkımıza tavsiyemiz telefonlarınıza UTS sistemini yükleyip öyle kozmetik alımı yapmalarıdır. Bu sisteme ürün üzerindeki barkod numarasını okutunuz veya elle giriniz ürünün gerçek mi yoksa sahtemi olduğunu anlayacaksınız. Bu uygulamayı tam kapasiteli kullandığımızda sahte, izinsiz, merdiven altı ürünlerden hep beraber kurtulacağız” dedi.