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Terör saldırısı sonrası Valilik harekete geçti: Beton saksılar için karar verildi

Terör saldırısı sonrası Valilik harekete geçti: Beton saksılar için karar verildi
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Taksim İstiklal Caddesi'nde, 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve 81 kişinin yaralanmasına neden olan hain terör saldırısı sonrası, güvenlik gerekçesiyle beton saksılar ve ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısının ardından alınan güvenlik tedbiri kapsamında beton saksıların kaldırılmasına başlandı.

 EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI
İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.

150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılacak.

Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi. Beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi'nin saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatılacağı belirtildi.

Etiketler taksim saldırı
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