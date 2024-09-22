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Teröristlerden sızma girişimi: 1 asker şehit oldu

Teröristlerden sızma girişimi: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sırasında 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Maşallah Abakay için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 22 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. 

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sırasında 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı MSB pençe kilit operasyonu
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