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  3. 07 Şubat 2018 22:39

Teröristlere bilgi aktaran şahıs yakalandı !

Şanlıurfa'da terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Teröristlere bilgi aktaran şahıs yakalandı !
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, örgüte katılmak üzere olan 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medyada terör propagandasına 7 tutuklama

Ayrıca PKK/YPG terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonları Afrin’deki teröristlere aktarıyordu

Sınır hattında yapılan terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili terör örgütüne bilgi aktaran 1 şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ terör örgütüne operasyon

DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlarda da 3 şahıs gözaltına alınırken, kayıt dışı olarak çalıştırılan 3 pansiyona baskın yapılarak 47 yabancı uyruklu şahıs incelendi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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