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  2. Güncel
  3. 09 Mart 2018 19:16

Teröristlerin kabusu yola çıktı

Afrin'de TSK ve ÖSO'nun yolunu kesebilmek için teröristlerce açılan dev hendeklerin üzerine kurulacak portatif köprüler yola çıktı.

Teröristlerin kabusu yola çıktı
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı  Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları ve obüs  toplarıyla ateş altına alındı.  

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de  YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin  baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin  Dalı Harekatı devam ediyor.  

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan terör mevzileri savaş  uçakları ve obüs toplarıyla vuruldu.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve iş makinesi ile  terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüler de sınıra sevk  edildi.

 

 

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