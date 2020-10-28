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  3. 28 Ekim 2020 17:05

Teröristlerin kullandığı paramotorda parmak izi aranıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin Münbiç'ten Amanos Dağları'na geldiği 2 paramotor üzerinde parmak izi incelemeleri sürüyor.

Teröristlerin kullandığı paramotorda parmak izi aranıyor
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Payas’ta önceki akşam kontrol noktasına taciz ateşi açan, çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasbeden PKK’lı 2 terörist ile kaçtıkları İskenderun’da çatışma çıktı. Çatışmada teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatarak kendisini imha etti, diğeri ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, teröristlerin Mümbiç'ten paramotor ile kalkış yapıp, Amanos Dağları’na gelen teröristlerden olduklarını açıkladı. Bölgede yapılan operasyonlar sırasında teröristlerin Mümbiç'ten geldiği 2 paramotor ele geçirildi.

İNCELENMEYE ALINDILAR

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından incelenen paramotorlar üzerinde parmak izi çalışması gerçekleştirildi. Alınan örnekle etkisiz hale getirilen teröristlerin dışında bölgeye gelen başka terörist olup olmadığı tespit edilecek. Ayrıca teröristlere bölgeye gelmeden önce kimler tarafından eğitim verildiği belirlenecek.

3 AY ÖNCE DE AYNI YÖNTEMİ KULLANMIŞLARDI 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 19 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Mehmetçiğe paramotorla saldırı girişiminde bulunan 1 terörist vurularak etkisiz hale getirilmişti. 27 Kasım 2019'da ise Hakurk'ta yürütülen operasyonda, teröristler tarafından üs bölgelerine saldırıda kullanılmak üzere paramotor ele geçirilmişti.

DHA

iskenderun , hatay
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