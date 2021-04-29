Thodex vurgununda yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, kız kardeşi ve abisinin ifadeleri ortaya çıktı.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen 400 bin kişinin dolandırıldığı Thodex vurgununda gözaltına alınan Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in ifadeleri ortaya çıktı. Serap Özer ifadesinde, Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dökümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini ve bu belgeleri yanında götürdüğünü söyledi.

ŞİRKETİN TÜM BELGELERİNİ YANINDA GÖTÜRDÜ

Şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu ifade etti. Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dökümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu belgeleri yanında götürdüğünü bildiğini söyledi. Faruk Fatih Özer'in yurt dışına gideceğini söylemediğini anlatan Serap Özer, şirketteki işlerin kötüye gittiğini yurt dışında ortak aradığını birkaç yabancı bankayla görüştüğünü söylediğini belirtti.

BENDEN HESAP AÇMAMI İSTEDİ, ONLARI KULLANDI

Özer'in abisi Güven Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Gökhan Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Gökhan Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını bildirdi. Gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

FARUK FATİH ÖZER İÇİN SÜREK AVI SÜRÜYOR

Öte yandan Türkiye'de vurgunla ilgili gözaltılar sürerken aruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Thodex'in sistemlerini kapatıp 20 Nisan'da yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'e ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Geride 400 bin mağdur bırakan Özer'in Arnavutluk'a kaçışı planladığı ortaya çıktı. Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelen gizemli bir çifti ağırlayan Özer, olaydan bir ay sonra yurt dışına kaçmış oldu.

KAÇIŞ PLANLANMIŞ

CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk'ün emniyet birimlerinden aldığı bilgiye göre Faruk Fatih Özer 1 ay önceden bu kaçışı planladığının ortaya çıktığını söyledi.

Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"400 bin mağdur var, ortada büyük bir para var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vurgunun 108 milyon dolar olduğu ifade etti. Fatih Özer'i arama çalışmaları devam ederken önemli gelişmeler ortaya çıkıyor. Emniyet mensupları çalışırken yeni detayları öğrenme fırsatımız oluyor. Faruk Özer kaçışı planlamış. Bir ay önce Arnavutluk'tan bir çifti İstanbul'da ağırlamış, çiftle toplantı yapmış ve çift Arnavutluk'a dönmüş. Arnavutluk'ta Özer'in sakladığı eve operasyon yapılmıştı. Ama bulunamamıştı. Özer Arnavutluk'ta olmayabilir, yakın ülkelere kaçmış olabilir. Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya'da iz sürme devam ediyor. İstanbul Emniyeti'nde 10'dan fazla kişi gözaltında, kardeşleri gözaltında bulunuyor. Thodex çalışanlarının bir kısmı da gözaltında."

NE OLMUŞ?

Kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını 108 milyon dolar dolandırarak yurt dışına kaçmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına firari Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

KARDEŞLERE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Firari kurucu Faruk Fatih Özer'in abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi. Şüpheli şahısların hakimlikteki sorgu işlemleri sürüyor.