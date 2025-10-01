THY, Ermenistan seferlerine başlıyor
Türk Hava Yolları Ermenistan'ın başkenti Erivan'a sefer başlatma kararı aldı.
Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.
