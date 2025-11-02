THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı!

Uçağı kaçırdığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda personelle tartışan Reha Muhtar Türk Hava Yolları (THY) tarafından uçuşlardan men edilerek kara listeye alındı.

İstanbul Havalimanı’nda personelle tartışan Reha Muhtar, Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alındı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için önceliktir” açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün açıklamasında, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu ?

Hatırlanacağı gibi dün Reha Muhtar’ın, uçağını kaçırdığı için havaalanında tartışma çıkardığı görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Reha Muhtar’ın havaalanında telefonla konuşurken X-Ray cihazından geçmeye çalıştığı görüldü.

Güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine Muhtar "Telefonla konuşuyorum, gelmiyorum" şeklinde karşılık verdi. Reha Muhtar bu sözlü tartışmanın ardından kendisini çıkışa yönlendiren görevliye "Bu nasıl bir zulüm? Siz hayatta zulmetmeyi nereden öğrendiniz? Annenizden mi öğrendiniz, babanızdan mı öğrendiniz, Show Haber’den mi öğrendiniz ?" dediği de video görüntülerine yansıdı.

DHA