  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı!

THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı!

THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı!
Güncelleme:

Uçağı kaçırdığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda personelle tartışan Reha Muhtar Türk Hava Yolları (THY) tarafından uçuşlardan men edilerek kara listeye alındı.

İstanbul Havalimanı’nda personelle tartışan Reha Muhtar, Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alındı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için önceliktir” açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün açıklamasında, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı. 

Ne olmuştu ?

Hatırlanacağı gibi dün Reha Muhtar’ın, uçağını kaçırdığı için havaalanında tartışma çıkardığı görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Reha Muhtar’ın havaalanında telefonla konuşurken X-Ray cihazından geçmeye çalıştığı görüldü.

Güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine Muhtar "Telefonla konuşuyorum, gelmiyorum" şeklinde karşılık verdi. Reha Muhtar bu sözlü tartışmanın ardından kendisini çıkışa yönlendiren görevliye "Bu nasıl bir zulüm? Siz hayatta zulmetmeyi nereden öğrendiniz? Annenizden mi öğrendiniz, babanızdan mı öğrendiniz, Show Haber’den mi öğrendiniz ?" dediği de video görüntülerine yansıdı.

Reha Muhtar'a mahkemeden soğuk duş: Çocukların velayeti Deniz Uğur'a verildiReha Muhtar'a mahkemeden soğuk duş: Çocukların velayeti Deniz Uğur'a verildiMagazin

 

 

DHA

text-ad
Etiketler reha muhtar kara liste uçuşlardan men THY türk hava yolları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin fişi çekildi! Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin fişi çekildi! Kolonlarında çatlaklar oluşan apartman gece yarısı tahliye edildi! Kolonlarında çatlaklar oluşan apartman gece yarısı tahliye edildi! Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! Bugün güneşin keyfini çıkarın... Yağışlı havalar geri dönüyor! Bugün güneşin keyfini çıkarın... Yağışlı havalar geri dönüyor! CHP'li Yavuzyılmaz ''AKP'nin belgeli vurgunu'' deyip, bu faturayı yayınladı! CHP'li Yavuzyılmaz ''AKP'nin belgeli vurgunu'' deyip, bu faturayı yayınladı! Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var! Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var! Cumhurbaşkanlığı'ndan 50 bin canın katili, bebek katili Öcalan için dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanlığı'ndan 50 bin canın katili, bebek katili Öcalan için dikkat çeken mesaj! Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu
Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! En beğenilen CHP’li politikacılar anketinde Gürsel Tekin sürprizi En beğenilen CHP’li politikacılar anketinde Gürsel Tekin sürprizi Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu