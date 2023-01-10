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THY uçağı kuş sürüsüne çarptı

THY uçağı kuş sürüsüne çarptı
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Türk Hava Yollarının (THY) Entebbe-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Uganda'nın Entebbe şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelecek olan TK 606 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 281 yolcusuyla kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsü içine girdi.

HAVALİMANINA GERİ DÖNDÜ
Uçuş ekibi bunun üzerine havada bir süre tur atarken, gerekli kontrollerin yapılması için Entebbe Uluslararası Havalimanı’na geri döndü. Uçakta yapılan kontrollerde seferin gerçekleşmesi için herhangi bir soruna rastlanmadı. Buradaki kontrollerinin ardından Entebbe den tekrar havalanan THY uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Etiketler kuş sürüsü thy uçak
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