THY'den Avrupa'ya gidiş-dönüş her şey dahil indirim kampanyası

THY'den Avrupa'ya gidiş-dönüş her şey dahil indirim kampanyası
Güncelleme:

Türk Hava Yolları, tarafından başlatılan ucuza bilet kampanyası ile yolcular Güney Avrupa’ya gidiş-dönüş herşey dahil 129 Dolar’dan başlayan fiyatlarla uçuş yapabilecek.

Türk Hava Yolları'nın sınırlı sayıda koltuk için satışa sunduğu kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 26 Eylül tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri aralığında Atina ve Selanik’e 129 USD; Roma, Milano ve diğer İtalya şehirlerine 169 USD; Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 199 USD; Paris’e 209 USD; Lizbon ve Porto’ya ise 219 USD’den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

 

 

DHA

