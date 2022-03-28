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Tiyatro ve dizi oyuncusu evinde ölü bulundu

Tiyatro ve dizi oyuncusu evinde ölü bulundu

Tiyatro oyuncusu ve dizilerde rol alan Erkan Kaledibi, Sakarya'daki evinde ölü bulundu.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi(32), Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evinde hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde, Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası, Erkan Kaledibi'nin alt kattaki evine geldi.

Girdiği evde oğlunu yerde hareketsiz halde gören baba, durumu 112'ye bildirdi.

OCAĞIN AÇIK OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde inceleme yapan ekipler, doğalgaz bağlı ocağın açık olduğunu belirledi.

Erkan Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi alan, tiyatro oyunlarında ve dizilerde oynayan Erkan Kaledibi'nin cenazesi bugün Serdivan ilçesinde toprağa verilecek.

Kaledibi'nin Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler gibi bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi.

Etiketler tiyatro dizi oyuncu
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