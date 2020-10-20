TL yeniden eriyor... Dolar ve Euro yükselişe geçti!

Geçen hafta en düşük 7,8501, en yüksek 7,9589 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen altında 7,9332'den tamamlamıştı. Dün düşüşe geçen dolar/TL günü 7,90 TL'nin altında tamamlamıştı.

Ancak yeni günde piyasalar yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL 7,88, Euro/TL 9,28, Sterlin/TL ise 10,21 TL'den işlem görüyor.

ONS'u 1.900 dolardan fiyatlanan altında ise, gram altın 477/482 TL, çeyrek altın 775/791TL, Cumhuriyet altını ise 3.189/3.221 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,8501, en yüksek 7,9589 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen altında 7,9332'den tamamladı.

"Merkez faizi 175 baz puan arttıracak"

Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Reuters'ta yer alan habere göre Merkez Bankası’nın (MB) bu hafta düzenleyeceği ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 175 baz puan artırması bekleniyor.

Merkez Bankası, faiz kararını 22 Ekim Perşembe günü saat 14:00’te açıklayacak.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalarda, geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması karşısında Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketi ile seçim sürecine ilişkin haber akışıyla karışık bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftaya pozitif başlangıç yapıldığı görülüyor.