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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Finansmana erişim zorlaştı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Finansmana erişim zorlaştı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son dönemde finansmana ulaşımın zorlaştığını belirterek, "Bazı bankalar ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguluyor. Bazıları da hiç kredi vermemektedir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Son dönemde, finansmana ulaşımın zorlaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Her ildeki firmalarımızdan bu yönde gelen şikayetler arttı. En büyük sıkıntıyı küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır” dedi.

Kavcıoğlu, kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankalar ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguluyor. Bazıları da hiç kredi vermemektedir” diye konuştu.

Etiketler tobb başkan Hisarcıklıoğlu
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