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Topçu ve Füze Okulu’na kundaklama girişimi hakkında yeni gelişme

Topçu ve Füze Okulu’na kundaklama girişimi hakkında yeni gelişme

58. Topçu ve Füze Okulu Konutanlığı sınırları içerisinde yangın çıkarmaya çalışan K.Y.Ü. tutuklandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 58. Topçu ve Füze Okulu Konutanlığı sınırları içerisinde yangın çıkarmaya çalışan ve ‘konutu terketmeme’ adli kontrolü ile serbest bırakılan K.Y.Ü’nin kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre; İtirazın üzerine K.Y.Ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

K.Y.Ü'nün serbest bırakılmasının ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı karar itiraz etti. İtirazın üzerine Polatlı Sulh Ceza Hâkimliğince itirazın kabulüne ve zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Sabah

Etiketler topçu okulu kundaklama tutuklama
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