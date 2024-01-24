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Toplu taşımada bütün illere tek kart dönemi

Toplu taşımada bütün illere tek kart dönemi
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PTT toplu taşımada her şehir için ayrı kart taşıma derdini ortadan kaldıran "Türkiye Kart" uygulamasını hayata geçirdi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, tüm şehirlerde Türkiye Kart entegrasyonunu sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Türkiye Kart uygulamasının 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin yüzde 50’sinden fazlasını kapsamasını hedefliyoruz, sonraki yıl da ülkenin tamamına yayılmasını öngörüyoruz” dedi. Gülten, Türkiye Kart Projesi’nin ihtiyaç üzerine geliştirildiğini söyledi.

Şehirlerin toplu ulaşım kartlarının birbirleriyle entegrasyonu olmadığına işaret eden Gülten, her şehre gidildiğinde vatandaşların kendine yeni bir toplu ulaşım kartı almak zorunda kaldığını dile getirdi. Gülten, alınan kartların daha sonra o şehre tekrar gidene kadar genellikle kaybedildiğine dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini bildirdi. Söz konusu kartların yurt dışından geldiğini ve maliyetli olduğunu vurgulayan Gülten, Türkiye Kart uygulamasının toplu ulaşım kartlarının birbiriyle konuşmasını sağlayan bir sistem olduğunu anlattı.

Gülten, projenin sadece bir toplu ulaşım kartından ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bu, tek başına bir toplu ulaşım kartı değil. Toplu ulaşım kartı çıkaran belediyelerimiz, idarelerimiz kendi kartlarını çıkarmaya devam edecekler. Üzerine Troy gibi bir Türkiye Kart logosu bulunanlar, entegre olunan illerimizde de geçerli olacak. Kart çıkaran yerler Türkiye Kart özelliğiyle de çıkarabilirler.” Kredi kartıyla da birçok yerde toplu taşıma aracı kullanılabildiğini anımsatan Gülten, bu kartlarla binişlerin indirim ve aktarma gibi durumları desteklemediğini anlattı. Gülten, özellikle askerler, öğretmenler ve engelli vatandaşların gittikleri her ilde kart almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Üç tip Türkiye Kart var

PTT'nin resmi internet sitesinde Türkiye Kart ile ilgili yapılan açıklamada 3 farklı Türkiye Kart olduğu belirtildi.

Ülke içi hareketliliğin arttığı, ulaşım imkânlarının çoğaldığı, teknolojik gelişmelerin hızlandığı bir dönemde ülke içinde farklı illerde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullananlar, gittikleri her yerde ayrı bir ödeme aracı edinmek zorunda kalmaktadır. Türkiye Kart ile anlaşma sağlanacak tüm belediyelerin, kurum/kuruluşların ulaşım araçlarında kullanılacak tek kart ürünü ile vatandaşlar aynı zamanda bankacılık işlemlerini de gerçekleştirebilecektir.

Ayrıca PTT'nin faaliyet alanlarında yer alan ve müşterilerce yoğun olarak kullanılan HGS, Pttcell, Kargo, Sigorta gibi ürün ve hizmetlere de kolay ve hızlı erişim sağlayacaktır. Bununla birlikte PTT'nin mevcut yaygın işyeri ve alternatif işlem kanalları ile hem ürüne hem de ürün ile ilgili işlemlere kolayca erişim sağlanabilecektir.

Toplu taşımada ve bankacılık hizmetlerinde fiziksel olarak kullanılacak kartların, geliştirilecek olan Türkiye Kart mobil uygulamasına entegre edilmesi ile mobil üzerinden bankacılık, ulaşım ve online bakiye yükleme işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

İşte PTT'nin internet sitesinde yer alan 3 tip Türkiye kart

DEBIT – İSİMSİZ Türkiye Kart

 DEBIT – İSİMSİZ Türkiye Kart

PREPAID – İSİMSİZ Türkiye Kart

 PREPAID – İSİMSİZ Türkiye Kart

PREPAID – ANONİM Türkiye Kart

PREPAID – İSİMSİZ Türkiye Kart

 

 

Etiketler ptt Türkiye kart toplu taşıma
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