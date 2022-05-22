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Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplu taşımalarda maske zorunluluğun kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye'nin 22 Mayıs 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 118 bin 852 test yapıldı, 905 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil, serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" dedi.

Etiketler toplu taşıma maske maske zorunluluğu
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