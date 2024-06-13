Trafiğe bayram ayarı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14-16 Haziran tarihleri arasında trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili sebebiyle oluşacak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığı bildirildi.



Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, Kocaeli'nin sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan, 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar seyir yapmalarının durdurulduğunun ifade edildiği açıklamada, "D-100, D-130, D-575, D-595, O-4 (İstanbul-Ankara Otoyolu), O-5 (İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir Otoyolu), O-7'yi (Kuzey Marmara) kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih olan 14 Haziran Cuma günü saat 06.00 civarlarında seyir halinde olması halinde belirtilen duraklama-park noktalarında beklemeleri uygun olacaktır" denildi.



Belirtilen duraklama-park noktaları ise şu şekilde:



"Ormanya otoparkı, Hilal petrol tesisleri, Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu, Tepetarla tesisleri, Doğalhane tesisleri, Oksijen tesisleri".

İHA