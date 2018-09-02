TSK açıkladı: 29 kişi kurtarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Didim açıklarında 29 kişinin yakalandığını duyurdu.



Twitter hesabından açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 29 kişinin bir teknede yakalandığını şu ifadelerle duyurdu:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG KARABURUN tarafından düzensiz göçle mücadeleye destek kapsamında icra edilen karakol görevi esnasında Didim açıklarında içinde 29 kişinin olduğu düzensiz göç botu tespit edilmiş ve Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edilmiştir."