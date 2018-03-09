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  2. Güncel
  3. 09 Mart 2018 22:57

TSK o kritik bölgeleri de temizledi

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezine bağlı Anab ve Meryemeyn köylerini teröristlerden arındırdı.

TSK o kritik bölgeleri de temizledi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO), Afrin'in Anab ve Meryemeyn köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan  arındırdı. 

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in  doğusunda, ilçe merkezine bağlı Anab ve Meryemeyn köylerini teröristlerden  kurtardı.

Gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz, Melkiye ve Kurt  Farmez ile Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyleri ve 17 Nisan Barajı da ele  geçirilmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i  kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe  merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu  zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri  muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel  oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

 

 

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