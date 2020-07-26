TSK’dan dikkat çeken ‘Anıtkabir’ paylaşımı

Özel günler dışında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Anıtkabir'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine ait resmi sosyal medya hesabından yaşanan ‘Ayasofya’ tartışmalarının hemen akabinde bir ‘Anıtkabir’ paylaşımı geldi. Paylaşım bir çok vatandaşın dikkatini çekti.

TSK'nın resmi Instagram hesabından ise bugün Anıtkabir'in fotoğrafı paylaşıldı. TSK'dan yapılan paylaşımda #Anıtkabir ve #GaziMustafaKemalAtatürk etiketleri kullanıldı.

TSK'nın paylaşımının son günlerde süren Atatürk tartışmalarının ardından Ali Erbaş'ın Ayasofya'da yaptığı konuşmaya gelen tepkilerden sonra yapılmış olması dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM: