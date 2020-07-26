  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Temmuz 2020 22:59

TSK’dan dikkat çeken ‘Anıtkabir’ paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’daki ilk cuma hutbesinde “Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” sözlerine siyasetçi, tarihçi ve ilahiyatçılardan tepki gelirken Türk Silahlı Kuvvetleri’nden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

TSK’dan dikkat çeken ‘Anıtkabir’ paylaşımı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Özel günler dışında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Anıtkabir'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine ait resmi sosyal medya hesabından  yaşanan ‘Ayasofya’ tartışmalarının hemen akabinde bir  ‘Anıtkabir’ paylaşımı geldi. Paylaşım bir çok vatandaşın dikkatini çekti.

TSK'nın resmi Instagram hesabından ise bugün Anıtkabir'in fotoğrafı paylaşıldı. TSK'dan yapılan paylaşımda #Anıtkabir ve #GaziMustafaKemalAtatürk etiketleri kullanıldı.

TSK'nın paylaşımının son günlerde süren Atatürk tartışmalarının ardından Ali Erbaş'ın Ayasofya'da yaptığı konuşmaya gelen tepkilerden sonra yapılmış olması dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Mustafa Kemal Atatürk , tsk , anıtkabir , instagram , Atatürk , mehmetçik , paylaşım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM