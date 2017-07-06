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  3. 06 Temmuz 2017 16:17

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında 4 terörist öldürüldü.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist ölü
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TSK Kuzey Irak'ın Sinath/Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan açıklama:

06 Temmuz 2017 tarihinde öğle saatlerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Sinath/Haftanin bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; teröristlerce kullanılan bir korugan, üç silah mevzii ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen dört bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

tsk , kuzey , ırak