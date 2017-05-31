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  3. 31 Mayıs 2017 16:06

TSK'dan Kandil ile Lice kırsalına operasyon

TSK, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesi ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına hava harekatı düzenledi.

TSK'dan Kandil ile Lice kırsalına operasyon
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesi ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, anlık bir istihbarat sonucu sabah saatlerinde bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesindeki üç hedefe hava harekatı düzenledi.

İki mağara ve Doçka mevzisinin imha edildiği harekatta, üç terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Öte yandan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde süren hava destekli operasyon kapsamında, TSK unsurlarına silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta iki terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, üslerine döndü.

AA

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