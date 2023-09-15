TÜDER Başkanı Küçük'ten emekli zammı için ''çok çok acil'' çağrı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yetkililere yaptığı açıklamada hem milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği zamlar için hem de İstanbul trafiğini rahatlatacak bir çözüm önerisi için çağrıda bulundu.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, biri tüm Türkiye'yi, diğeri ise İstanbul'u ilgilendiren dikkat çeken 2 çağrıda bulundu.

Ekim ayında açılacak olan TBMM'de gündeme gelmesi beklenen emekli zammı için "çok çok acil" diyen Küçük, "Piyasa şartları ve fiyatlardaki artışlar dikkate alındığında, düzenlemenin hemen yapılması gerekmektedir. Bu konuda kaybedilecek zaman bulunmamaktadır." dedi.

Küçük bir diğer çağrısını ise İstanbullular için yaptı. İstanbul'un ana arteri olan E5'teki yan yol sıkıntısına işaret eden Levent Küçük, "E5 yan yolların varlığı ve bağlantıları mutlaka yeniden değerlendirilmelidir" dedi.

İşte Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün açıklaması:

YETKİLİLERE İKİ ÖNERİ…

1-EMEKLİLER MAAŞ ZAMMI ÇOK ÇOK ACİL: Emeklilere yapılacak maaş artışı oranları (Tutarları) ve süreci konusundaki haberler basında yer alıyor. Ekim ve Kasım aylarına işaret ediliyor. Piyasa şartları ve fiyatlardaki artışlar dikkate alındığında, düzenlemenin hemen yapılması gerekmektedir. Bu konuda kaybedilecek zaman bulunmamaktadır.

2-E5 YAN YOLLAR: Geçmişte ortaya çıkan ihtiyaca göre yapılan E5 yan yollar, araç sayısındaki artış ve yeni yerleşim yerlerinin oluşmasıyla İstanbul trafiğini olumsuz etkiler hale gelmiştir. E5 yan yolların varlığı ve bağlantıları mutlaka yeniden değerlendirilmelidir.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)