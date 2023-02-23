TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iki yıldır açıklamadığı ölüm istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de 2019 yılında ölen kişi sayısı 435 bin 941 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, Covid-19’un en fazla can aldığı dönemlere ilişkin, uzmanların ve kamuoyunun tüm itirazlarına rağmen ölüm verilerini iki yıldır açıklamıyordu. 2021 ve 2022 yılında TÜİK istatistikleri açıklamayı ertelemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iki yıl sonra açıkladığı ölüm istatistiklerine göre; 2020 yılında 507 bin 938 kişi hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2019 yılında 435 bin 941 iken 2020 yılında yüzde 16,5 artarak 507 bin 938 oldu. Ölen kişilerin 2019 yılında yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin yüzde 56'sını erkekler, yüzde 44'ünü kadınlar oluşturdu.

PANDEMİDE ÖLÜM: 101 BİN 492

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs pandemisinde 101 bin 492 kişi hayatını kaybetmişti. Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında yüzde 36 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.

İşte TÜİK 2020 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri

Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 oldu





Ölüm sayısı 2019 yılında 435 bin 941 iken 2020 yılında %16,5 artarak 507 bin 938 oldu.





Ölen kişilerin 2019 yılında %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin %56,0'sını erkekler, %44,0'ünü kadınlar oluşturdu.

Kaba ölüm hızı binde 6,1 oldu

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5,3 iken 2020 yılında binde 6,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düşerken 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düştü.

Ölüm sayısı ve kaba ölüm hızı, 2009-2020







Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 11,3 ile Sinop oldu

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop oldu. Bu ili binde 10,9 ile Çankırı, binde 10,7 ile Kastamonu, binde 9,5 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,4 ile Hakkari, binde 3,5 ile Şanlıurfa, binde 3,7 ile Van izledi.

Kaba ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2020







Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında %36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, %15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.

Nedenlere göre ölüm oranı, 2019, 2020



Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin %41,5'ini iskemik kalp hastalığı oluşturdu

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %41,5'inin iskemik kalp hastalıklarından, %23,8'inin diğer kalp hastalıklarından, %19,6'sının serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı, 2019, 2020





Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %44,9 ile Adıyaman oldu

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %44,9 ile Adıyaman oldu. Bu ili %44,7 ile Aydın, %44,5 ile Çorum, %43,7 ile Kırıkkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,9 ile Van oldu. Bu ili %28,2 ile Hakkari, %28,9 ile Bitlis, %29,0 ile Eskişehir izledi.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2020







Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin %54,8'ini pnömoni oluşturdu





Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %54,8'inin pnömoniden, %34,5'inin kronik alt solunum yolu hastalıklarından ve %10,8'inin diğer solunum sistemi hastalıklarından öldüğü görüldü.

Solunum sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı, 2019, 2020





Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %22,8 ile Yozgat oldu

Solunum sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,8 ile Yozgat oldu. Bu ili %21,1 ile Manisa, %20,7 ile Nevşehir, %20,4 ile Hatay izledi. Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %10,7 ile Tunceli oldu. Bu ili %11,5 ile Bayburt, %11,6 ile Bingöl, %11,7 ile Erzincan ve Bilecik izledi.

Solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2020







COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 22 bin 136 oldu

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu.



COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508'ini erkekler, 2 bin 546'sını kadınlar oluşturdu.

Yaş grubu ve cinsiyete göre COVID-19 kaynaklı ölümler, 2020





Bebek ölüm hızı binde 8,7 oldu



Bebek ölüm sayısı, 2019 yılında 10 bin 770 iken 2020 yılında 9 bin 657 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2019 yılında binde 9,1 iken 2020 yılında binde 8,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin canlı doğum başına 8,7 bebek ölümü gerçekleşti.

Bebek ölüm sayısı ve hızı, 2009-2020





Beş yaş altı ölüm hızı binde 10,6 oldu



Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2019 yılında 11,2 iken 2020 yılında binde 10,6 oldu.

Beş yaş altı ölüm sayısı ve hızı, 2009-2020





İşte TÜİK 2021 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri