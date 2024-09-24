Tüketiciler Birliği'nden GSM tarife ücretlerindeki yüksek zamma tepki
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Tüketici Birliği Federasyonu, GSM operatörlerinin tarife ücretlerine uyguladığı yüksek zamma tepki göstererek, '' İletişim hizmeti sunan firmaların, her türlü ekonomik veriyi yok sayan tarife ücretlerini gerçeklerle uyumlu hale getirmelidirler." açıklamasında bulundu.
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, son günlerde iletişim hizmeti sunan firmaların hizmet bedeline yüksek oranlı zam yapmalarına tepki gösterdi.
Deniz, iletişimin yaşamı sürdürmek için zorunlu ve karşılanması gereken bir tüketim niteliğine dönüştüğüne dikkat çekerek "Fahiş nitelikteki zam kabul edilebilir nitelikte değildir. İletişim hizmeti sunan firmalar her türlü ekonomik veriyi yok sayan tarife ücretlerini gerçeklerle uyumlu hale getirmelidirler." dedi.
NTV
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