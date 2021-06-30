Tüm abone gruplarında geçerli olacak: Elektriğe büyük zam
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yapıldı.
Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.
1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.
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