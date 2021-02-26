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  3. 26 Şubat 2021 18:10

Tunceli'deki yaban keçisi ölümlerinin nedeni belli oldu

Tunceli'deki yaban keçisi ölümlerinin koyun vebasından kaynaklandığı ortaya çıkarken bölge karantinaya alındı.

Tunceli'deki yaban keçisi ölümlerinin nedeni belli oldu
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde 2 hafta önce 10 civarında yaban keçisi ölü bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, hayvanlardan alınan numuneleri inceledi.

Keçilerin, koyun vebasından öldüğü belirlendi. Bölgenin karantinaya alınacağı belirtildi.

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