Tunceli'deki yaban keçisi ölümlerinin nedeni belli oldu

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde 2 hafta önce 10 civarında yaban keçisi ölü bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, hayvanlardan alınan numuneleri inceledi.
Keçilerin, koyun vebasından öldüğü belirlendi. Bölgenin karantinaya alınacağı belirtildi.
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