Turgut Özal'ın fotoğrafıyla taziye

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bu sabah vefat haberi gelen eski Başkan Bush için yayımladığı taziye mesajını, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın fotoğrafıyla paylaştı.



ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Twitter hesabından eski Başkan George H. W. Bush için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "ABD’nin 41. Başkanı George H. W. Bush’ın yasını tutuyoruz. Bush 94 yaşındaydı; II. Dünya Savaşı’nda, Kongre’de, CIA’de, Başkan Yrd. ve son olarak da Başkomutan sıfatıyla hayatını kamu hizmetine adamıştı. Tam bir Amerikalı ve gerçek bir ışık noktası olan Bush’un ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda George H. W. Bush’un Türkiye ziyareti sırasında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la birlikte çektirdiği fotoğraf da yer aldı.