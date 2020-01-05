TURK Elektronik Para A.Ş. Yönetimine Üst Düzey Transfer

Ön ödemeli kart sektöründe ürün ve hizmet yelpazesi en geniş kuruluş olan ve Param markası ile pek çok ilki gerçekleştirmeye devam eden TURK Elektronik Para, büyüme stratejileri doğrultusunda üst düzey yönetim kadrosunu flaş bir transferle güçlendirdiğini açıkladı.

Finans dünyasının önemli bankaları TEB, Akbank, Denizbank ve Şekerbank’ta, Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı alanlarında üst düzey rol üstlenmiş ve önemli büyüme süreçlerinde yer almış olan Gökhan Ertürk, TURK Elektronik Para’ya Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Perakende ve dijital bankacılık alanlarında pek çok ilke imza atan, KKB’de yönetim kurulu üyeliğinde bulunan, bankaların iştirakleri olan faktoring ve yatırım şirketlerinde 25 yıl boyunca görev yapan deneyimli bir isim olan Gökhan Ertürk’ün TURK Elektronik Para’da 11 Kasım 2019 tarihi itibariyle görevine başladığı duyuruldu.

Gökhan Ertürk: “TURK Elektronik Para’nın yönetiminde görev almaktan büyük mutluluk duyuyorum”

Bankacılık gibi büyük çaplı hizmet modeli olan bir sektörden finans alanında daha niş olan finansal teknoloji sektörüne gerçekleşen bu büyük transfer, finans dünyasının geleceğinde fintech’in oynadığı kritik rol açısından dikkatleri üzerine çekti. Yeni görevi hakkında konuşan Gökhan Ertürk, şöyle dedi:

“Dijitalleşen dünyada her sektörde olduğu gibi finans sektöründe de teknolojik gelişmeleri yakalamak ve dönüşüme ayak uydurmak oldukça önemli. Fintech ve özellikle elektronik para, finans sektörünün geleceğinde önemli bir yer alıyor.

Geliştirdiği teknolojilerle bu değişime en büyük katkıyı yapan TURK Elektronik Para’nın yönetiminde görev almaktan büyük mutluluk duyuyorum”

TURK Elektronik Para büyüyor

Fintech alanındaki yatırımlar dünya çapında genişlemeye devam ederken ödeme dünyasının devi TURK Elektronik Para da hacmini büyütmeye devam ediyor. 2 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmiyle bankalar da dahil olmak üzere en fazla kart harcama cirosuna sahip olan TURK Elektronik Para ödeme dünyasında sektör lideri olarak yer alıyor. TROY lisansını alan ilk elektronik para kuruluşu olma özelliğinin yanı sıra, 68 kart projesiyle en çok TROY logolu kart ihraç eden kuruluş olma unvanını koruyor.

Ön ödemeli kartı Param Kart ve ParamPOS ile ödeme sistemleri hizmeti veren TURK Elektronik Para, 3,3 milyonu aşkın kullanıcısı ile durmaksızın büyümeye devam ediyor.

Gökhan Ertürk kimdir ?

28.nisan 1970 tarihinde doğan Gökhan Ertürk, Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Programlama Bölümü diplomasına sahiptir. Aynı zamanda Orta Kademe Yöneticilik Bölümü’nde öğrenim görerek çift diploma sahibi olmuş, üçüncü lisans eğitimini aynı üniversitede Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü üzerine almıştır. Profesyonel kariyerine lisans eğitimi sürerken THY’de başlamıştır.

Çalışma hayatının sonraki dönemlerinde sırasıyla; İktisat Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Akban’ta yöneticilik görevleri üstlenen Ertürk, Denizbank bünyesinde İşletme ve Tarım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 yılında ise Denizbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. Ertürk, TURK Elektronik Para bünyesine katılmadan önce Nisan 2014’ten beri Şekerbank’;ta Perakende Bankacılık ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu.

TURK Elektronik Para A.Ş. Hakkında

2014 yılında kurulan TURK Elektronik Para A.Ş. işletmeler ve bireysel kullanıcılar için güvenli ve tüm mevzuatlara uygun olarak elektronik paranın ihraç edilmesini ve sunduğu ödeme çözümleri aracılığı ile ön ödemeli akıllı kimlik kartlarının, finansal bir alt yapı ile birlikte kullanılmasını sağlıyor. TURK Elektronik Para A.Ş.’nin geliştirdiği 68 kart projesi 3,3 milyonu aşkın bireysel ve 5 bine yakın ticari firma tarafından kullanılıyor.

Bu uygulamalar arasında hakim, savcı, avukatların kullandığı BaroKart, Adalet Bakanlığı çalışanlarının kullandığı AdaletKart, SM, SMMM, YMM ve Aday Meslek Mensuplarına özel geliştirilen TÜRMOBKart, TROY logolu Param Classic Kart, Param Business Kart, Param Genç Kart ve AVM kampanyalarında kullanılan AVM kartları gibi birçok kart uygulaması yeralıyor. Ayrıca ParamPOS ürünü ile farklı sektördeki 48 binin üzerinde müşterisine sanal POS hizmeti sunuyor.

Daha fazla bilgi için, Param ve TURK Elektronik Para web sitesini ziyaret edebilirsiniz.