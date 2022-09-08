Türk mühendisler geliştirdi; tam 30 ton basınca dayanabiliyor!

Malatya'da mühendisler, tamamen atık kaynaklı malzemelerden 30 ton basınca direnç gösterebilen güvenlik duvarları geliştirdi. Dünyada bir ilk olan duvarların, savunma sanayisinde kullanılması amaçlanıyor.

Malatya'da mühendisler, atık malzeme kullanarak yeni çimentosuz harçlarla, 30 ton yüklemeye karşın direnç gösterebilen güvenlik duvarları üretti. Dünyada ilk olarak nitelendirilen duvarlar Türkiye ekonomisine de katkı sunacak.

İnönü Üniversitende görevli Doç. Dr. Müslüm Murat Maraş’ın öncülüğünde 5 lisansüstü öğrencinin katkılarıyla atık malzemeler kullanılarak tonlarca ağırlığa dayanıklı çimentosuz harçlar ile duvar geliştirildi. Savunma sanayisinde kullanılması hedefiyle üretilen bu duvarlar 30 tonluk basınca direnç gösterebiliyor.

Dünyada ilk olarak Türkiye'de çimentosuz harçlarla üretilen bu duvarlar ülke ekonomisine önemli katkı sağlamasının yanı sıra özellikle sınır bölgelerindeki duvarlarda kullanılmasıyla sınır güvenliğine büyük katkı sunması bekleniyor.

“TAMEMEN ATIK MALZEMELERDEN ÜRETİLDİ"

Üretilen harçtan elde edilen yapı elemanlarının esnek bir yapı kazanması içinde üç farklı tipte sentetik lifler kullandıklarını ifade eden, ”İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Müslüm Murat Maraş, ''Yaptığımız çalışmada yapılarda çimentosuz harçlar ürettik. Bu harçlarda özellikle son yıllarda tekstil üretiminde iplik fabrikalarında kullanılan lif dediğimiz malzemelerle birlikte bu harçları katarak harçların esnek bir özellik göstermesini sağladık. Daha sonrasında ise duvarda bu harçları uygulamaya çalıştık. Normal harçlarla ürettiğimiz duvar elemanlarını yükleme esnasında kırımlara maruz bıraktık. Daha sonra ise bizim atık malzeme ile ürettiğimiz özellikle maliyeti düşük olan bu harçları kullanarak yapı elemanlarında uygulamaya çalıştık. Buradaki duvarlarımızı yapmamızdaki ana hedefimiz savunma sanayisinde kullanmayı hedefledik. Özellikle sınır hatlarımızda son yıllarda güvenlik duvarları inşa edilmektedir. Bu güvenlik duvarlarına alternatif yeni duvar elemanları üreterek hem atık malzeme ile çevre ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağız. Yaptığımız çalışmalarda projemize destek veren rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay hocamıza bilimsel araştırma proje birimine ve proje ekibime teşekkür ediyorum. Benimle birlikte proje de 5 lisansüstü öğrencilerimizle çalıştık” dedi.

"30 TON YÜKLEMEYE KARŞIN DİRENÇ GÖSTEREBİLİYOR"

Ürettikleri duvarların yaklaşık 30 ton yüklemeye karşın direnç gösterebildiğini aktaran Maraş, ”Piyasada kullanılan harçlarla yaptığımız üretim aşamasındaki yüklemede duvar elemanları komple parçalanırken. Bizim ürettiğimiz harçta ise yükleme esnasında yaklaşık 28 tona kadar dayanım gösterdi. Dayanım gösterdikten sonra da herhangi büyük çatlaklar yerine ince kılcal çatlaklar oluştu. Özellikle savunma sanayisinde sınır hattındaki güvenlik duvarlarında bu harçların kullanılmasıyla birlikte yapı elemanı herhangi bir şekilde tamir edilemeyecek. Bizim yaptığımız harçla kılcal çatlaklar hızlı bir şekilde tamir edilerek sınır hatlarındaki güvenlik sağlanacak. Yaptığımız çimentosuz harçlarda atık malzeme dediğimiz demir çelik fabrikalarında olan yüksek fırın cürufunu kullandık. Bu tamamen atık kaynaklı bir malzemedir. Bunu çimento yerine alternatif olarak kullandık. Daha sonra bunları birleşim aşamasında solisyonumuzu hazırlayarak ve harcın sünek bir yapı kazanması içinde liflerimizi kullandık. 3 farklı tipte sentetik lifler kullandık. Sentetik liflerimiz özellikle iplik üretim aşamasında ham madde olarak kullanılmaktadır. Biz de bunu inşaat sektöründe bu şekilde harçlar arasında esnek bir harç üretmeye çalıştık'' ifadelerini kullandı.

"10 KAT DAHA DAYANIKLI"

Geliştirilen harcın normal çimentolu numunelere oranla 10 kat daha fazla dayanıklı olduğunu kaydeden İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Merve Büyüktapu, “Atık malzemeleri kullanarak 150’ye yakın numune elde ettik. Bu numunelerde gördük ki normal çimentolu numunelerde 3 mega paskala kadar maksimum basınç elde ederken. Yapmış olduğumuz atık malzemelerden üretmiş olduğumuz numunelerde 30 mega paskala kadar yani 10 kat daha fazla dayanım elde ettik. Ayrıca fabrikalardaki atık lifleri kullanarak elde ettiğimizde bunlarla karıştırdığımızda 55 mega paskala kadar basınç elde ettiğimizi gördük. Bu da normal çimentolu numunelere oranla sadece atık malzemeleri kullanarak 10 kat daha fazla basınç dayanımı elde ettiğimizi gösteriyor'' diye konuştu.