Türk profesörün ölümünde ''zombi'' şüphesi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın Medellin kentinde 6 Aralık’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Türk Prof. Dr. Ramazan Gençay’ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kolombiya Adli Tıp Kurumu, Medellin şehri dışında bir derenin kenarında 24 Aralık gününde bulunan erkek cesedinin Prof. Dr. Ramazan Gençay’a ait olduğunu tespit etti.

Eşi Carole Gençay’ın Facebook hesabından yaptığı açıklamayla Kanada vatandaşı da olan Prof. Gençay’ın ölümünü teyit etti. Kanada Simon Frazer Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Gençay, EAFIT Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Araştırmalar Merkezi’ndeki seminer için 28 Kasım’da Medellin’e gitmişti.

POLIS O KADINI ARIYOR

Polis, en son salsa dersi verilen bir mekânda bir kadınla görülen ve 7-8 Aralık’ta kredi kartlarının kullanıldığı tespit edilen Gençay ile görüştüğü ve olayla ilgisi olduğu düşünülen kişileri aramayı sürdürüyor.

UYUŞTURUCU MU?

Kolombiya medyasının adli tıp ve polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; yetkililer, Gençay’ın yemeğine ya da içeceğine uyuşturucu madde katılmış olabileceği üzerinde duruyor.

HİPNOZ OLUYOR...

Polis, Gençay'ın bir grup kadın tarafından içeceğine 'skopolamin' adlı uyuşturucu katılarak öldürüldüğünü düşünüyor. Latin Amerika'da hırsız ve fuhuş çeteleri 'zombi ilacı' ya da 'şeytanın nefesi' diye tanınan toz şeklindeki uyuşturucusu sık kullanıyor. Bu maddeyi kullanan kişi; hipnoz oluyor, dışarıdan verilen talimatlara kukla gibi harfiyen uyuyor.

Kayıp Türk profesör ölü bulundu