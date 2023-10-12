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Türk SİHA'sını düşüren uçak Diyarbakır'dan kalktı iddiasına yalanlama

Türk SİHA'sını düşüren uçak Diyarbakır'dan kalktı iddiasına yalanlama
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak uçağın Ürdün'den kalktığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de düşürülen Türkiye'ye ait SİHA, deniz mayınlarıyla mücadele yönelik üçlü girişiı ve Filistin'e yardım gönderilmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak “Uçağın İncirlik’ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil” yanıtını verdi. Kaynaklar, uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya da “Uçak Ürdün’den kalktı” yanıtını verdi. 

Deniz mayınlarına yönelik üçlü girişim

Türkiye-Romanya-Bulgaristan arasında kurulan üçlü girişimin nasıl işleyeceğine dair soru üzerine şunlar kaydedildi:

“Karadeniz’e kıyısı bulunan NATO üyesi üç ülkenin, deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik üçlü girişim kurması konusunda bir mutabakat söz konusu. Bunun çalışma usulleri ve kapsamının belirlenmesine yönelik önümüzdeki günlerde toplantılar yapılacak. Ve çok uzak olmayan bir zamanda bunlar kamuoyuyla paylaşılacak.”

Filistin'e yardım gönderilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Filistin’e yardım gönderilmesine ilişkin açıklamalarına ilişkin, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtildi. 

 

Etiketler Milli Savunma Bakanlığı msb Türk SİHA'sını düşüren uçak diyarbakır ürdün
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