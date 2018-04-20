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  3. 20 Nisan 2018 22:42

Türk Telekom'u işgal davasında flaş karar

FETÖ'nün darbe girişiminde Türk Telekom binasının işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarla ilgili mahkeme kararını verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken  çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit  edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılandığı davada, 7 sanığa  ağırlaştırılmış müebbet, 33 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkların son sözlerini  aldıktan sonra kararını açıkladı.

Sanıklar astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram  Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan, "anayasal düzeni zorla  değiştirmeye teşebbüs" ve "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık teğmen Şerif Özbay'ın 6 kişinin değil, 2 kişinin ölümünden  sorumlu olduğunu belirten heyet, bu sanığa da, "anayasal düzeni zorla  değiştirmeye teşebbüs" ve "2 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 3 kez   ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, er sıfatları nedeniyle eylem içindeki katılma ve  hareket durumlarını göz önüne aldığı 33 ere ise Türk Ceza Kanunu'nun 62.  maddesinde yer alan indirim halini uygulayarak, "anayasal düzeni zorla  değiştirmeye teşebbüs" ve "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez   müebbet hapis cezası hükmü kurdu. Tutuklu sanıklardan er Muhammet Şahin'in, olaylarda dahli olmadığı  gerekçesiyle tüm suçlardan beraatına karar veren heyet, bu sanığın tahliyesini de  kararlaştırdı. Heyet, sanıkları diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezalarına  çarptırdı.

AA

hapis , dava , türk telekom , işgal
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