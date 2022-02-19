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Türkiye ayakta! Netflix'te skandal Türkiye haritası

Dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan İkinci Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları” adlı belgeseldeki Türkiye haritası ile ilgili bir skandala imza atıldı.

Netflix’in “İkinci Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları” adlı belgeselin beşinci bölümünde dünya haritasında ilginç bir detay yer aldığı görüldü. Buna göre haritada Türkiye coğrafyasının bölündüğü ve bölünen toprakların Ermenistan olarak gösterildiği dikkat çekti.

Yaklaşık iki yıl önce vizyona giren dizideki bu skandal sosyal medyanın gündemine tekrar oturdu.

 

Etiketler netflix belgesel ikinci dünya savaşının en önemli olayları harita skandal
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