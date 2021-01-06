Türkiye ile Arnavutluk arasında işbirliği anlaşması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Az önce Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak belgeyi imzaladık. Attığımız bu adım her alandaki işbirliğimizin daha da geliştirilmesine imkan tanıyacaktır.

İkili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel her türlü alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz ele alma fırsatı bulduk. Hayata geçirebilecek projelere ilişkin fikir tatisinde bulunduk. 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını Arnavutluk üstlenmiştir. Kendilerine başarılar diliyorum.

21 Eylül - 26 Kasım 2019 tarihlerinde Arnavutluk iki büyük deprem yaşadı. Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin imdadına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca 522 konut inşa etmek kararı aldık. Deprem konutlarının temel atma törenini 23 Aralık'ta gerçekleştirdik. 2021 Ağustos ayında inşaatı tamamlayıp, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Sayın Başbakanla bu hususların yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatını bulduk. Türkiye, Arnavutluk'un en büyük dördüncü ticari ortağıdır. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız, yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanında yatırımlarımızı arttırmayı planlıyoruz.

Osmanlı döneminden kalan ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. Arnavutluk'ta yaklaşık 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. Kültür Bakanlarımız İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından protokolü imzaladı.

Görüşmelerimizin ana gündem maddelerinden biri de terörle mücadele, askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğimizdir. FETÖ'nün her iki ülke açısından tehdit oluşturduğunu Arnavutluk makamlarınla hemfikiriz. Bu vesile ile Türkiye başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk'un yanındadır. Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile sayın Başbakanın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Şu anda İTÜ'de 100 civarında Arnavut evladımız eğitim öğretim görüyorlar.

Eğitim-öğretimle Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü adım atılmış oluyor. Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Rama'nın açıklamasından satır başları şöyle:

"Şunu tespit ettik, güçlü bir irade gördük. İki iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa imkanını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı size müteşekkirim. Biraz önce yaptığımız başabaş görüşmeler ve çok kıymetli zamanını bizim heyetimize ayırdığı için. Birçok konu ele aldık."



