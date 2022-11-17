Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni iş birliği

Türkiye ile Azerbaycan arasında aile, kadın ve çocuk politikaları alanında yapılan ortak çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında aile, kadın ve çocuk politikaları alanında yapılan ortak çalışmalar sürüyor. Türk devletlerinde, aile değerlerini tanıtmak, desteklemek ve daha da güçlendirmek amacıyla "Türk Dünyası Aile Festivali" düzenlenecek. Aile odaklı hizmetler, aile eğitimi, aile danışmanlığı hizmetleri ve psikososyal destek alanlarında karşılıklı deneyim alışverişinde bulunulacak. 2023-2025 ARASINI KAPSIYOR İş birliği protokolü imzalandı. Protokol 2023-2025 yıllarını kapsıyor. Çocuk haklarının korunmasına yönelik çalışan uzmanlara çeşitli alanlarda eğitimler verilecek. Çocuk koruma mobil ekiplerinin çalışmalarına ilişkin deneyim paylaşımı yapılacak. Kadının güçlendirilmesi konusunda da iki ülke arasındaki iyi uygulama örneklerinin değerlendirildiği uzman toplantıları düzenlenecek. Tematik çalışma grupları oluşturulacak. Kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak. Ortak eğitim programları, karşılıklı inceleme ziyaretleri, uluslararası toplantılar, seminerler, çalıştaylar ve benzeri programlar düzenlenecek.