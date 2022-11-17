  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni iş birliği

Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni iş birliği

Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni iş birliği
Güncelleme:

Türkiye ile Azerbaycan arasında aile, kadın ve çocuk politikaları alanında yapılan ortak çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında aile, kadın ve çocuk politikaları alanında yapılan ortak çalışmalar sürüyor. Türk devletlerinde, aile değerlerini tanıtmak, desteklemek ve daha da güçlendirmek amacıyla "Türk Dünyası Aile Festivali" düzenlenecek. Aile odaklı hizmetler, aile eğitimi, aile danışmanlığı hizmetleri ve psikososyal destek alanlarında karşılıklı deneyim alışverişinde bulunulacak.

2023-2025 ARASINI KAPSIYOR

İş birliği protokolü imzalandı. Protokol 2023-2025 yıllarını kapsıyor. Çocuk haklarının korunmasına yönelik çalışan uzmanlara çeşitli alanlarda eğitimler verilecek. Çocuk koruma mobil ekiplerinin çalışmalarına ilişkin deneyim paylaşımı yapılacak. Kadının güçlendirilmesi konusunda da iki ülke arasındaki iyi uygulama örneklerinin değerlendirildiği uzman toplantıları düzenlenecek.

Tematik çalışma grupları oluşturulacak. Kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak. Ortak eğitim programları, karşılıklı inceleme ziyaretleri, uluslararası toplantılar, seminerler, çalıştaylar ve benzeri programlar düzenlenecek.

Etiketler Azerbaycan Azerbaycan iş birliği türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Müge Anlı'da akılalmaz olay! Kocasını bırakıp damadına kaçtı
Kaz Dağları'ndan beslenen koca baraj bakın ne halde!
Afgan kökenli Noorbibi yürek yakan itiraflar: Ailem zorla cinsel ilişkiye girmemi istedi
''Rakam cepte'' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı: İki aşamalı zam formülü gündemde
Davutoğlu'ndan bomba iddia: Başbakanken kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı
165 bin kişilik dev anket! Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
Erdoğan'dan 81 ile ''sokak köpekleri'' talimatı
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Sokak ortasında 2 genç kıza önce taciz sonra darp
48 yaşında olduğuna kim inanır ? Şevval Sam'dan çöl pozlarıyla ortalığı yıkıp geçti