Türkiye - Yunanistan sınırında koronavirüs alarmı!

Sputnik’in haberine göre, gerekli sanitasyonun sağlanmasının üye ülkelerin ulusal makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirten sözcü, “Sağlık önlemleri, koşullar, bunlar ulusal sorumluluktur. Kendi adımıza, Yunanistan’a finansal, tıbbi ve diğer gerekli araçlar da dahil olmak üzere destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de şimdiye kadar bir corona vakası görülürken, Yunanistan’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından 90’ndan fazla kişi etkilendi; bir kişi hayatını kaybetti.