Türkiye Yunanistan'a kaçan darbecileri 3. kez istedi !
Türkiye Yunanistan'a kaçan darbecileri 3. kez istedi !
Karar camilerden anonsla duyuruldu ! O bölgeler...
Karar camilerden anonsla duyuruldu ! O bölgeler...
Belediye otobüsüne molotofkokteyli ile saldırı: 3 yaralı
Belediye otobüsüne molotofkokteyli ile saldırı: 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
İstanbullulara kötü haber ! Bu gece başlıyor...
İstanbullulara kötü haber ! Bu gece başlıyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ABD görüşmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ABD görüşmesi
Uçak ve helikopter havada çarpıştı: 4 ölü
Uçak ve helikopter havada çarpıştı: 4 ölü
Kilis ve Hatay'a PYD tarafından roket atıldı !
Kilis ve Hatay'a PYD tarafından roket atıldı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Ocak 2018 23:45

Türkiye Yunanistan'a kaçan darbecileri 3. kez istedi !

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerleri 3. kez istediklerini açıkladı.

Türkiye Yunanistan'a kaçan darbecileri 3. kez istedi !
A+ A-

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin 3'üncü kez iade  talebinde bulunduklarını açıkladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Atina ziyareti kapsamında Türkiye Büyükelçiliğinde gazetecilerle  bir araya geldi.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis ve diğer yetkilerle bir  araya geldiğini anımsatan Uçar, darbeci askerlerin yanı sıra Yunanistan'a kaçan  bazı FETÖ mensuplarının da iadesi, terör örgütü DHKP-C mensuplarına ilişkin  konular ve ülkede ceza alan bazı hükümlülerin nakli konusunda görüşmelerde  bulunduklarını belirtti.

Uçar, Türkiye'nin daha önce darbeci 8 askerin iadesine ilişkin iki kez  talepte bulunduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin tezleri belli. Biz 8 askerin  iadesini istiyoruz. Daha önceki iade talepleri soruşturma aşamasında olan  belgeler, yani dava açılmadan iddianame kabul edilmeden önceki soruşturma  kısmından belgeleri içeriyordu. Şimdi, 33. Ağır Ceza Mahkemesinde bu 8 darbeci ve  beraber hareket ettiği 11 kişi orada yargılanıyorlar." dedi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesinin darbecilerin Türkiye'de işkence ve kötü  muamele görme ihtimali gerekçesine sığındığına işaret eden Uçar, biten darbe  davalarının olduğunu ve yargılamaların hepsinin kamera kayıtlarının bulunduğunu  dile getirdi.

Uçar, Yunan makamlarının iade taleplerine karşı "erkler ayrılığı ve  yargı kararı olduğu için bir şey yapamayız" yanıtını verdiğini aktararak, "Biz de  bunun karşılığında şu anda başlayan yargılama safhasında ortaya çıkan yeni  deliller de dahil olmak üzere bugün yeni bir dosya verdik. Yargılama açısından  deliller de var içinde. Biz iade ısrarımızı sürdüreceğiz. Bu üçüncü iade talebi  oluyor." ifadelerini kullandı.

Yunan Adalet Bakanı Kontonis'in darbecilerin Türkiye'nin talebi  halinde Yunanistan'da yargılanabileceklerine yönelik açıklamalarının sorulması  üzerine Uçar, "Uluslararası hukukta ve Türk Ceza Kanunu'nda kurallar çok açık ve  net. Suçun işlendiği yer önemli. Burada devam eden bir eylem olsa, buraya  geldiklerinde de helikopterle bir eylem yapsa veya birisini yaralasalar, o  gerekçeyle bunları yargılayabilirler. Ama eylem tamamıyla Türkiye'de olmuş." diye  konuştu.

Uçar, iade dışında bir alternatifi düşünmediklerini vurgulayarak,  Yunanistan'da yargılamayı makul bulmadıklarını dile getirdi.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE YÖNELİK DELİLLER VAR"

Yunan yargısının kararını değerlendiren Uçar, "Türkiye onların adil  şekilde yargılanacağına dair teminat verdi. 'Ben sizin teminatınıza  güvenmiyorum.' demek yargının işi değildir. 'Ben sizin bize verdiğiniz söze  itimat etmiyorum.' demek yargının işi değil. Yargının bu Türkiye'nin beyanına  itimat etmesi lazımdı. Hukuk zorlandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde  bulundu.

Uçar, yeni iade talebine öncekilerden farklı delillerin de  eklendiğine dikkati çekerek, iddianamede yer alan ve 8 darbeciden dördü hakkında  "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarına ilişkin delillerin  de son iade talebinde bulunduğunu kaydetti.

İadenin tüm şartlarının mevcut olduğunu vurgulayan Uçar, Yunan adalet  makamlarının yeni iade talebinin mahkemeye iletileceğini ve detaylı bir şekilde  inceleneceği söylediklerini aktardı.

Öte yandan Uçar, helikopterle firar eden darbeci 8 asker dışında  Yunanistan'a kaçan diğer iki askerin sınır dışı edilmesi yönünde talepte  bulunulduğunu belirterek, bunun mümkün olmaması halinde iade talebi prosedürüne  girileceğini ifade etti.

YUNANİSTAN'DAN 15 FETÖ MENSUBU İÇİN TALEP

Uçar, Yunanistan'a kaçan diğer FETÖ mensuplarından toplam 15 kişi  hakkında da Yunanistan'dan talepte bulunulduğunu anlatarak, resmi olarak 8  kişinin iadesinin talep edildiğini, 7 kişi hakkında da geçici tutuklama istemi  olduğunu söyledi.

Uçar, Yunanistan'da yakalanan DHKP-C'lilerin burada işledikleri  suçlardan dolayı yargılanacağını anımsatarak, "Ama Türkiye'de suç işleyip buraya  kaçanlar da var. Biz onların iadesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçar ayrıca, toplam 8 bin firari bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yunan yargısı, darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak sığınma  talebinde bulunan 8 darbeci askerin iadesini reddetmişti. İltica başvuruları  hakkında kesin karar verilmeyen darbeciler, idari gözaltında tutuluyor.

iade , yunanistan , darbeci
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM