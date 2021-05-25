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Türkiye'de aşı yapanlara ''özel ayrımcılık'' geliyor

Türkiye'de aşı yapanlara ''özel ayrımcılık'' geliyor

BioNTech'ten Türkiye'ye gelecek olan aşılarla birlikte aşıya teşvik için de yeni formüller gündemde. Buna göre aşı yaptırana 'pozitif ayrımcılık' olacak ve bu kişiler birçok etkinliğe katılabilecek.

Türkiye 'kademeli normalleşme' sürecini yaşarken, 1 Haziran ve sonrasında nasıl bir süreç yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaş normalleşme beklerken, Sağlık Bakanlığı ise aşılama çalışmalarına ağırlık vermeye hazırlanıyor. Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech firmasından gelecek olan aşılarla birlikte sürecin hız kazanması beklenirken, Bakanlık ise aşıya teşvik için yeni formüller üzerine çalışıyor.

POZİTİF AYRIMCILIK

Sağlık Bakanlığı bu kapsamda günde 1 milyon doz aşı yapmak için çalışmalara başlarken, teşvik konusunda ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre aşı yaptırana 'pozitif ayrımcılık' gündemde. Buna göre; konser sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınacak ve maske zorunluluğu da esnetilecek.

 

Etiketler aşı koronavirüs aşısı aşı olana ayrımcılık pozitif ayrımcılık
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