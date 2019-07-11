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  3. 11 Temmuz 2019 18:15

Türkiye'de bu ismi taşıyan tek kişi !

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan kişi ismiyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Kaşmen Akpınar Türkiye'de başka kimsenin bu isme sahip olmadığını söyledi.

Türkiye'de bu ismi taşıyan tek kişi !
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan Kaşmen Akpınar, Türkiye’de bu ismin taşıyan tek kişi olduğunu söyledi.
 
Kaşmen Akpınar, sosyal medya başta olmak üzere her yerde araştırdığını ve hiçbir şekilde bu isme kendisi dışında rastlanmadığını belirtti.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan ve 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olan 21 yaşındaki Kaşmen Akpınar, babasına ölmeden önce böyle bir ismi niçin koyduğunu sorduğunu fakat babasının neden böyle bir isim verdiğini kendisine söylemediğini söyledi.

Kaşmen Akpınar isminde bir başkasını bulamadığı gibi isminin anlamında bulamadığını anlatarak, “İsmimin anlamını çok merak ediyorum. İlk defa öğrenenler telaffuz zorluğu çekiyor. İsmimi Kaşmer veya Kaşmir gibi yanlış telaffuz edenlere kızıyorum” dedi.

İHA

türkiye , karaman , kaşmen akpınar
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