Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 4 bin 540 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 839 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 25 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 942, can kaybı 4 bin 540 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre bugün yapılan 35 bin 600 testten 839'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 25 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 540 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 127 bin 973'e yükseldi. Bakan Koca, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." açıklamasında bulundu.

Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0Wu75s4IjM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020

Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 pozitif vaka, 1 ölüm

18 Mart: 191 pozitif vaka, 2 ölüm

19 Mart: 359 pozitif vaka, 4 ölüm

20 Mart: 670 pozitif vaka, 9 ölüm

21 Mart: 947 pozitif vaka, 21 ölüm

22 Mart: 1236 pozitif vaka, 30 ölüm

23 Mart: 1529 pozitif vaka, 37 ölüm

24 Mart: 1872 pozitif vaka, 44 ölüm

25 Mart: 2 bin 433 pozitif vaka, 59 ölüm

26 Mart: 3 bin 629 pozitif vaka, 75 ölüm

27 Mart: 5 bin 698 pozitif vaka, 92 ölüm

28 Mart: 7 bin 402 pozitif vaka, 108 ölüm

29 Mart: 9 bin 217 pozitif vaka, 131 ölüm

30 Mart: 10 bin 827 pozitif vaka, 168 ölüm

31 Mart: 13 bin 531 pozitif vaka, 214 ölüm

1 Nisan: 15 bin 679 pozitif vaka, 277 ölüm

2 Nisan: 18 bin 135 pozitif vaka, 356 ölüm

3 Nisan: 20 bin 921 pozitif vaka, 425 ölüm

4 Nisan: 23 bin 934 pozitif vaka, 501 ölüm

5 Nisan: 27 bin 69 pozitif vaka, 574 ölüm

6 Nisan: 30 bin 217 pozitif vaka, 649 ölüm

7 Nisan: 34 bin 109 pozitif vaka, 725 ölüm

8 Nisan: 38 bin 226 pozitif vaka, 812 ölüm

9 Nisan: 42 bin 282 pozitif vaka, 908 ölüm

10 Nisan: 47 bin 29 pozitif vaka, 1006 ölüm

11 Nisan: 52 bin 167 pozitif vaka, 1101 ölüm

12 Nisan: 56 bin 956 pozitif vaka, 1198 ölüm

13 Nisan: 61 bin 49 pozitif vaka, 1296 ölüm

14 Nisan: 65 bin 111 pozitif vaka, 1403 ölüm

15 Nisan: 69 bin 392 pozitif vaka, 1518 ölüm

16 Nisan: 74 bin 193 pozitif vaka, 1643 ölüm

17 Nisan: 78 bin 546 pozitif vaka, 1769 ölüm

18 Nisan: 82 bin 329 pozitif vaka, 1890 ölüm

19 Nisan: 86 bin 306 pozitif vaka, 2 bin 17 ölüm

20 Nisan: 90 bin 980 pozitif vaka, 2 bin 140 ölüm

21 Nisan: 95 bin 591 pozitif vaka, 2 bin 259 ölüm

22 Nisan: 98 bin 674 pozitif vaka, 2 bin 376 ölüm

23 Nisan: 101 bin 790 pozitif vaka, 2 bin 491 ölüm

24 Nisan: 104 bin 912 pozitif vaka, 2 bin 600 ölüm

25 Nisan: 107 bin 773 pozitif vaka, 2 bin 706 ölüm

26 Nisan: 110 bin 130 pozitif vaka, 2 bin 805 ölüm

27 Nisan: 112 bin 261 pozitif vaka, 2 bin 900 ölüm

28 Nisan: 114 bin 653 pozitif vaka, 2 bin 992 ölüm

29 Nisan: 117 bin 589 pozitif vaka, 3 bin 81 ölüm

30 Nisan: 120 bin 204 pozitif vaka, 3 bin 174 ölüm

1 Mayıs : 122 bin 392 pozitif vaka, 3 bin 258 ölüm

2 Mayıs : 124 bin 375 pozitif vaka, 3 bin 336 ölüm

3 Mayıs : 126 bin 045 pozitif vaka, 3 bin 397 ölüm

4 Mayıs : 127 bin 659 pozitif vaka, 3 bin 461 ölüm

5 Mayıs : 129 bin 491 pozitif vaka, 3 bin 520 ölüm

6 Mayıs : 131 bin 744 pozitif vaka, 3 bin 584 ölüm

7 Mayıs : 133 bin 721 pozitif vaka, 3 bin 641 ölüm

8 Mayıs : 135 bin 569 pozitif vaka, 3 bin 689 ölüm

9 Mayıs : 137 bin 115 pozitif vaka, 3 bin 739 ölüm

10 Mayıs: 138 bin 657 pozitif vaka, 3 bin 786 ölüm

11 Mayıs: 139 bin 771 pozitif vaka, 3 bin 841 ölüm

12 Mayıs: 141 bin 475 pozitif vaka, 3 bin 894 ölüm

13 Mayıs: 143 bin 114 pozitif vaka, 3 bin 953 ölüm

14 Mayıs: 144 bin 749 pozitif vaka, 4 bin 7 ölüm

15 Mayıs: 146 bin 457 pozitif vaka, 4 bin 55 ölüm

16 Mayıs: 148 bin 067 pozitif vaka, 4 bin 96 ölüm

17 Mayıs: 149 bin 435 pozitif vaka, 4 bin 140 ölüm

18 Mayıs: 150 bin 573 pozitif vaka, 4 bin 171 ölüm

19 Mayıs: 151 bin 615 pozitif vaka, 4 bin 199 ölüm

20 Mayıs: 152 bin 587 pozitif vaka, 4 bin 222 ölüm

21 Mayıs: 153 bin 548 pozitif vaka, 4 bin 249 ölüm

22 Mayıs: 154 bin 500 pozitif vaka, 4 bin 276 ölüm

23 Mayıs: 155 bin 686 pozitif vaka, 4 bin 308 ölüm

24 Mayıs: 156 bin 827 pozitif vaka, 4 bin 340 ölüm

25 Mayıs: 157 bin 814 pozitif vaka, 4 bin 369 ölüm

26 Mayıs: 158 bin 762 pozitif vaka, 4 bin 397 ölüm

27 Mayıs: 159 bin 797 pozitif vaka, 4 bin 431 ölüm

28 Mayıs: 160 bin 979 pozitif vaka, 4 bin 461 ölüm

29 Mayıs: 162 bin 120 pozitif vaka, 4 bin 489 ölüm

30 Mayıs: 163 bin 103 pozitif vaka, 4 bin 515 ölüm

31 Mayıs: 163 bin 942 pozitif vaka, 4 bin 540 ölüm