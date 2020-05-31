Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 4 bin 540 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 839 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 25 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 942, can kaybı 4 bin 540 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre bugün yapılan 35 bin 600 testten 839'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 25 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 540 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 127 bin 973'e yükseldi. Bakan Koca, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." açıklamasında bulundu.
Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0Wu75s4IjM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020
Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:
10 Mart: 1 vaka
11 Mart: 1 vaka
12 Mart: 5 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 pozitif vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 pozitif vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 pozitif vaka, 4 ölüm
20 Mart: 670 pozitif vaka, 9 ölüm
21 Mart: 947 pozitif vaka, 21 ölüm
22 Mart: 1236 pozitif vaka, 30 ölüm
23 Mart: 1529 pozitif vaka, 37 ölüm
24 Mart: 1872 pozitif vaka, 44 ölüm
25 Mart: 2 bin 433 pozitif vaka, 59 ölüm
26 Mart: 3 bin 629 pozitif vaka, 75 ölüm
27 Mart: 5 bin 698 pozitif vaka, 92 ölüm
28 Mart: 7 bin 402 pozitif vaka, 108 ölüm
29 Mart: 9 bin 217 pozitif vaka, 131 ölüm
30 Mart: 10 bin 827 pozitif vaka, 168 ölüm
31 Mart: 13 bin 531 pozitif vaka, 214 ölüm
1 Nisan: 15 bin 679 pozitif vaka, 277 ölüm
2 Nisan: 18 bin 135 pozitif vaka, 356 ölüm
3 Nisan: 20 bin 921 pozitif vaka, 425 ölüm
4 Nisan: 23 bin 934 pozitif vaka, 501 ölüm
5 Nisan: 27 bin 69 pozitif vaka, 574 ölüm
6 Nisan: 30 bin 217 pozitif vaka, 649 ölüm
7 Nisan: 34 bin 109 pozitif vaka, 725 ölüm
8 Nisan: 38 bin 226 pozitif vaka, 812 ölüm
9 Nisan: 42 bin 282 pozitif vaka, 908 ölüm
10 Nisan: 47 bin 29 pozitif vaka, 1006 ölüm
11 Nisan: 52 bin 167 pozitif vaka, 1101 ölüm
12 Nisan: 56 bin 956 pozitif vaka, 1198 ölüm
13 Nisan: 61 bin 49 pozitif vaka, 1296 ölüm
14 Nisan: 65 bin 111 pozitif vaka, 1403 ölüm
15 Nisan: 69 bin 392 pozitif vaka, 1518 ölüm
16 Nisan: 74 bin 193 pozitif vaka, 1643 ölüm
17 Nisan: 78 bin 546 pozitif vaka, 1769 ölüm
18 Nisan: 82 bin 329 pozitif vaka, 1890 ölüm
19 Nisan: 86 bin 306 pozitif vaka, 2 bin 17 ölüm
20 Nisan: 90 bin 980 pozitif vaka, 2 bin 140 ölüm
21 Nisan: 95 bin 591 pozitif vaka, 2 bin 259 ölüm
22 Nisan: 98 bin 674 pozitif vaka, 2 bin 376 ölüm
23 Nisan: 101 bin 790 pozitif vaka, 2 bin 491 ölüm
24 Nisan: 104 bin 912 pozitif vaka, 2 bin 600 ölüm
25 Nisan: 107 bin 773 pozitif vaka, 2 bin 706 ölüm
26 Nisan: 110 bin 130 pozitif vaka, 2 bin 805 ölüm
27 Nisan: 112 bin 261 pozitif vaka, 2 bin 900 ölüm
28 Nisan: 114 bin 653 pozitif vaka, 2 bin 992 ölüm
29 Nisan: 117 bin 589 pozitif vaka, 3 bin 81 ölüm
30 Nisan: 120 bin 204 pozitif vaka, 3 bin 174 ölüm
1 Mayıs : 122 bin 392 pozitif vaka, 3 bin 258 ölüm
2 Mayıs : 124 bin 375 pozitif vaka, 3 bin 336 ölüm
3 Mayıs : 126 bin 045 pozitif vaka, 3 bin 397 ölüm
4 Mayıs : 127 bin 659 pozitif vaka, 3 bin 461 ölüm
5 Mayıs : 129 bin 491 pozitif vaka, 3 bin 520 ölüm
6 Mayıs : 131 bin 744 pozitif vaka, 3 bin 584 ölüm
7 Mayıs : 133 bin 721 pozitif vaka, 3 bin 641 ölüm
8 Mayıs : 135 bin 569 pozitif vaka, 3 bin 689 ölüm
9 Mayıs : 137 bin 115 pozitif vaka, 3 bin 739 ölüm
10 Mayıs: 138 bin 657 pozitif vaka, 3 bin 786 ölüm
11 Mayıs: 139 bin 771 pozitif vaka, 3 bin 841 ölüm
12 Mayıs: 141 bin 475 pozitif vaka, 3 bin 894 ölüm
13 Mayıs: 143 bin 114 pozitif vaka, 3 bin 953 ölüm
14 Mayıs: 144 bin 749 pozitif vaka, 4 bin 7 ölüm
15 Mayıs: 146 bin 457 pozitif vaka, 4 bin 55 ölüm
16 Mayıs: 148 bin 067 pozitif vaka, 4 bin 96 ölüm
17 Mayıs: 149 bin 435 pozitif vaka, 4 bin 140 ölüm
18 Mayıs: 150 bin 573 pozitif vaka, 4 bin 171 ölüm
19 Mayıs: 151 bin 615 pozitif vaka, 4 bin 199 ölüm
20 Mayıs: 152 bin 587 pozitif vaka, 4 bin 222 ölüm
21 Mayıs: 153 bin 548 pozitif vaka, 4 bin 249 ölüm
22 Mayıs: 154 bin 500 pozitif vaka, 4 bin 276 ölüm
23 Mayıs: 155 bin 686 pozitif vaka, 4 bin 308 ölüm
24 Mayıs: 156 bin 827 pozitif vaka, 4 bin 340 ölüm
25 Mayıs: 157 bin 814 pozitif vaka, 4 bin 369 ölüm
26 Mayıs: 158 bin 762 pozitif vaka, 4 bin 397 ölüm
27 Mayıs: 159 bin 797 pozitif vaka, 4 bin 431 ölüm
28 Mayıs: 160 bin 979 pozitif vaka, 4 bin 461 ölüm
29 Mayıs: 162 bin 120 pozitif vaka, 4 bin 489 ölüm
30 Mayıs: 163 bin 103 pozitif vaka, 4 bin 515 ölüm
31 Mayıs: 163 bin 942 pozitif vaka, 4 bin 540 ölüm
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